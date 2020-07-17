НАБУ вручило підозру скандальному судді Вовку: у чому його звинувачують?
НАБУ прямо в ці хвилини пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблов, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принят Антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.
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НАБУ разрушают биржу судьи Вовка
Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.
НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений.
ОАСК давно превратился под руководством Вовка в биржу. Так что действия НАБУ в данном случае заслуживают максимальной поддержки.
Любопытно, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович.
Посмотрим, посмеет ли Антикоррупционный суд нанести удар по своим коллегам – в том числе по непотопляемому Вовку, очень-очень богатому человеку. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации.