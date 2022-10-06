Дело "ПриватБанка": расследование 3 эпизодов завершено

В деле есть шесть подозреваемых, для доказательства их вины детективы собрали достаточно доказательств по трем эпизодам. 6 октября стороне защиты фигурантов открыли материалы для ознакомления.

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НАБУ и САП завершили расследование по подозрению топ-менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк" в хищении более 8,4 миллиарда гривен. 6 октября 2022 года стороне защиты открыли материалы для ознакомления,
– говорится в сообщении.

Среди фигурантов, в частности:

  • экс-председатель правления "ПриватБанка";
  • бывший первый заместитель председателя правления банка;
  • экс-заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • бывшая руководительница департамента финансового менеджмента банка;
  • бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций "ПриватБанка";
  • руководитель департамента операционного направления банка.

При этом в Бюро отмечают, что разоблаченные факты коррупции в "ПриватБанке" не исчерпаны — в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. Прежде всего, следствие интересуется схемой вывода более 130 миллиардов гривен из банка, что стало одним из оснований его национализации.

Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": что известно

  • По данным следствия, экс-председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.
  • Денежные средства перечислили несколькими траншами на две разные компании: 85,2 миллиона гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а еще 136,8 миллиона гривен – в пользу другой. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.
  • Кроме того, они подозреваются в растрате в канун национализации банка денежных средств на сумму более 8,2 миллиарда гривен, то есть в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS "Privatbank" (Латвия) за счет "ПриватБанка", размещенных на корреспондентских счетах этого учреждения.
  • Также в организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанк компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств и прикрытия совершенного преступления.