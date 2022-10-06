Справа "ПриватБанку": розслідування 3 епізодів завершено

У справі є шестеро підозрюваних, для доведення їх вини детективи наразі зібрали достатньо доказів за трьома епізодами. 6 жовтня стороні захисту фігурантів відкрили матеріали справи для ознайомлення.

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НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою топменеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк" у розкраданні понад 8,4 мільярда гривень. 6 жовтня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення,

– йдеться у повідомленні.

Серед фігурантів, зокрема:

ексголова правління"ПриватБанку";

колишній перший заступник голови правління банку;

ексзаступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту банку;

колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій "ПриватБанку";

керівниця департаменту операційного напрямку банку.

При цьому в Бюро зазначають, що викриті факти корупції у "ПриватБанку" не є вичерпними — в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування. Насамперед слідство цікавиться схемою виведення понад 130 мільярдів гривень із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. За місяць потому підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 мільйонів доларів через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам "ПриватБанку" злочинів поповнилася ще однією розтратою у 85,2 мільйонів гривень.

Справа топменеджерів "ПриватБанку": що відомо