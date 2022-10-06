Справа "ПриватБанку": розслідування 3 епізодів завершено
У справі є шестеро підозрюваних, для доведення їх вини детективи наразі зібрали достатньо доказів за трьома епізодами. 6 жовтня стороні захисту фігурантів відкрили матеріали справи для ознайомлення.
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НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою топменеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк" у розкраданні понад 8,4 мільярда гривень. 6 жовтня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення,
– йдеться у повідомленні.
Серед фігурантів, зокрема:
- ексголова правління"ПриватБанку";
- колишній перший заступник голови правління банку;
- ексзаступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту банку;
- колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій "ПриватБанку";
- керівниця департаменту операційного напрямку банку.
При цьому в Бюро зазначають, що викриті факти корупції у "ПриватБанку" не є вичерпними — в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування. Насамперед слідство цікавиться схемою виведення понад 130 мільярдів гривень із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.
Справа топменеджерів "ПриватБанку": що відомо
- За даними слідства, ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 мільйонів гривень на користь підконтрольних та пов'язаних з "ПриватБанк" компаній.
- Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 мільйона гривень – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а ще 136,8 мільйона гривень – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
- Крім того, вони підозрюються у розтраті в переддень націоналізації банку грошових коштів на суму понад 8,2 мільярда гривень, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів перед AS "Privatbank" (Латвія) коштом "ПриватБанку", розміщених на кореспондентських рахунках в цій установі.
- Також в організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов'язану з "ПриватБанк" компанію для подальшої неможливості стягнення коштів та прикриття вчиненого злочину.