НАБУ будет расследовать масштабное хищение на тендерах Харьковской ОГА: подробности

НАБУ будет расследовать возможную растрату на тендерах Харьковской ОГА, более половины из которой выиграла компания, связанная с заместителем губернатора Евгения Шахненко. Его компания ООО "Индиго Групп" осуществила многочисленные переплаты на ремонтах в Харьковской области, в том числе и на восстановлении Балаклеи.

Об этом говорится в решении суда в ответ на обращение юристов проекта "Жми", пишет Bihus.Info.

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Отметим, что компания ООО "Индиго Групп" выиграла почти половину строительных тендеров в Харьковской области, несмотря на многочисленные сообщения активистов "Харьковского антикоррупционного центра" по поводу строительных работ ненадлежащего качества и закупки материалов по явно завышенным ценам.

Так, в сентябре этого года по результатам тендера, исполнительный комитет Мерефянского горсовета заключил соглашение с ООО "Индиго Групп" по ремонту детского сада стоимостью 37,4 миллиона гривен, а стоимость некоторых материалов была завышена втрое. Также Балаклейская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 им. А.А. Тризны заключила соглашение с ООО "Индиго Групп" о проведении ремонтных работ стоимостью 3,1 миллиона гривен. В этом тендере только на приобретении профнастила стоимость материалов была завышена на сумму свыше 300 тысяч гривен.



Суд обязал НАБУ расследовать растрату денег на тендерах в Харьковской ОГА

В это же время, в другом районе Харьковщины по результатам тендера, заключен договор между Ивано-Шийчинським сельсоветом с ООО "Индиго Групп" на строительство объекта для газоснабжения на 5,25 миллиона гривен. По данным активистов, переплата на оборудование в этом случае составила около 1 миллиона гривен.

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В конце концов масштабные переплаты за строительные материалы состоялись при восстановлении м. Балаклеи, Харьковской области, после взрыва снарядов на военном арсенале 23 марта 2017 года. По информации активистов, во время восстановительных работ, ООО "Индиго Групп" заключило больше всего договоров подряда – всего заключено 33 договора на 38 миллионов гривен.

Активисты видят, что ООО "Индиго-групп" имеет устойчивые связи с неустановленными должностными лицами Департамента капитального строительства Харьковской ОГА, которые действуя вопреки интересам службы, разрабатывают типичные проекты сметной документации и предоставляют незаконные указания должностным лицам местного самоуправления Харьковской области об избрании победителем на аукционах ООО "Индиго-Групп".

Кроме этого активисты отмечают, что заместитель председателя Харьковской ОГА Шахненко Евгений Демьянович вероятно связан с этой фирмой, поскольку его сын Евгений Шахненко – в 2017 году получил средства от Павла Бабенко (номинальный учредитель ООО "Индиго-Групп") в качестве заработной платы по основному месту работы, а также от "Индиго-Групп" – по гражданско-правовому договору.

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В связи с этим юристы проекта "Жми" вместе с журналистами обратились в суд с требованием проверить, почему почти на половине всех тендеров в Харьковской области заказчики выбирают ООО "Индиго-Групп", которая осуществляет строительные работы ненадлежащего качества и осуществляет закупку материалов по явно завышенным ценам чем на рынке. По решению суда, признаки растраты проверят детективы НАБУ.