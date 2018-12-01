Журналисты и юристы разоблачили коррупционную схему участников тендера "Энергоатома"

После обращения юристов "Жми" государственное предприятие "Энергоатом" не допустило к аукциону обоих участников тендера по созданию подсистемы экономической диспетчеризации ожидаемой стоимостью 21,03 миллиона гривен.

Об этом информирует Bihus.Info.

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Напомним, что ранее журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что атомщики из "Энергоатома" планировали заказать разработку подсистемы экономической диспетчеризации Единой информационно-аналитической системы на базе программного обеспечения SAP.

На торги подали заявки две фирмы: ООО "Беной" и "Агелес". Первая зашифровала документы об опыте выполнения аналогичных соглашений как конфиденциальные, а вторая указала опыт, который может не соответствовать требованиям заказчика.

С этой информацией юристы проекта "Жми" обратились к "Энергоатому" и Госаудитслужбе, после чего оба предложения были отклонены.



Протокол рассмотрения тендерных предложений

Причиной отклонения "Беной" стало то, что она загрузила документы на подтверждение своего соответствия квалификационным критериям как конфиденциальные якобы учитывая коммерческую тайну. Это противоречило статье 27 Закона "О публичных закупках", в которой указано:

Конфиденциальной не может быть определена информация о предложенной цене, другие критерии оценки, технические условия, технические спецификации и документы, подтверждающие соответствие квалификационным критериям согласно статье 16 и требованиям, установленным статьей 17 настоящего Закона.

ООО "Агелес" отклонили, поскольку она не подтвердила наличие квалифицированных опытных работников. Предоставленная фирмой справка не содержала информацию о руководителе проекта с ее стороны и о функциональных консультантах, например, по направлению бизнес-аналитики.

Напомним, фирмы "Беной" и "Агелес" входят в очень узкий круг компаний, которые имеют партнерские отношения с ООО "САП Украина". Это украинское представительство немецкого производителя софта SAP под руководством Максима Матяша, которое уполномочено выбирать партнеров по своему усмотрению.

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Сейчас в Украине насчитывается лишь семь таких партнерских фирм, из которых только четыре участвуют в госзакупках и обычно не создают друг другу настоящую конкурентную борьбу. При этом в Украине искусственно поддерживается наименьшее в Европе количество партнеров SAP как в абсолютном измерении, так и в пересчете на количество населения. Директором IТ-департамента "Энергоатома" является Александр Лесной, который и подписывал тендерную документацию по этой закупке.