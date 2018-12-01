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      Журналісти та юристи викрили корупційну схему учасників тендеру "Енергоатому"

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      Журналісти та юристи викрили корупційну схему учасників тендеру "Енергоатому"
      Журналісти та юристи викрили корупційну схему учасників тендеру "Енергоатому" / 24 канал

      Після звернення юристів "Тисни" державне підприємство "Енергоатом" не допустив до аукціону обох учасників тендеру щодо створення підсистеми економічної диспетчеризації очікуваною вартістю 21,03 мільйона гривень.

      Про це інформує Bihus.Info.

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      Нагадаємо, що раніше журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що атомники з "Енергоатом" планували замовити розробку підсистеми економічної диспетчеризації Єдиної інформаційно-аналітичної системи на базі програмного забезпечення SAP.

      На торги подали заявки дві фірми: ТОВ "Беной" та "Агелес". Перша зашифрувала документи про досвід виконання аналогічних угод як конфіденційні, а друга вказала досвід, який може не відповідати вимогам замовника.

      З цією інформацією юристи проекту "Тисни" звернулись до "Енергоатому" та Держаудитслужби, після чого обидві пропозиції було відхилено. 

      Протокол розгляду тендерних пропозицій
      Протокол розгляду тендерних пропозицій

      Причиною відхилення "Беной" стало те, що вона завантажила документи на підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям як конфіденційні нібито з огляду на комерційну таємницю. Це суперечило статті 27 закону "Про публічні закупівлі", в якій вказано:

      Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону,
      – йдеться у статті.

      ТОВ "Агелес" відхилили, оскільки вона не підтвердила наявність кваліфікованих досвідчених працівників. Надана фірмою довідка не містила інформації про керівника проекту з її боку та про функціональних консультантів, наприклад, за напрямком бізнес-аналітики. 

      Нагадаємо, фірми "Беной" і "Агелес" входять до дуже вузького кола компаній, які мають партнерські відносити з ТОВ "САП Україна". Це українське представництво німецького виробника софту SAP під керівництвом Максима Матяша, яке уповноважене обирати партнерів на власний розсуд.

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      Наразі в Україні налічується лише сім таких партнерських фірм, з яких лише чотири беруть участь у держзакупівлях і зазвичай не створюють одне одному справжньої конкурентної боротьби. При цьому в Україні штучно підтримується найменша в Європі кількість партнерів SAP як в абсолютному вимірі, так і в перерахунку на кількість населення. Директором ІТ-департаменту "Енергоатому" є Олександр Лісовий, який і підписував тендерну документацію по цій закупівлі.

      Теги: Новини України Розслідування журналісти Гроші Корупція
      Джерело: 24 канал
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