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      Депутат Черкас Тищенко вчасно не подав декларацію: НАЗК направило протокол про порушення до суду

      180 Читать новость на русском
      Bihus.Info
      Bihus.Info / 24 канал

      Всупереч закону “Про запобігання корупції”, депутат Черкаської міськради Сергій Тищенко подав декларацію за 2017-й рік 14 квітня 2018-го року. Оскільки законом передбачено подання е-декларацій до 1 квітня, НАЗК склало протокол про адміністративне порушення і направило його до суду.

      Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення юристів проекту "Тисни", пишу Bihus.Info.

      Читайте також: Брехня в декларації: ректора КПІ Згуровського таки перевірять у НАЗК

      НАЗК направило до суду протокол на невчасне подання декларації депутатом Тищенком
      НАЗК направило до суду протокол на невчасне подання декларації Тищенком

      За інформацією активістів Громадського руху "Чесно", станом на 10 квітня декларація депутата Черкаської міської ради Сергія Тищенка була відсутня у Реєстрі електронних декларацій.

      Довелося змінювати стару електронну пошту, бо вона була на рамблері. НАЗК вже закидали листами про зміну, чекаєм відповіді. Плюс проблеми були з електронними ключами – 4 дні з банком не могли вирішити, бо були постійні збої,
      – прокоментував ситуацію депутат Тищенко.

      Юристка проекту “Тисни” Єлізавета Середіна розповіла, що за це порушення – несвоєчасне подання е-декларації – за законом передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.

      Варто зазначити, що депутати мали 3 місяці для заповнення декларації – з 1 січня по 1 квітня 2018 року.

      Теги: Новини України е-декларування НАЗК Розслідування Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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