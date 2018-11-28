Депутат Черкас Тищенко вчасно не подав декларацію: НАЗК направило протокол про порушення до суду

Всупереч закону “Про запобігання корупції”, депутат Черкаської міськради Сергій Тищенко подав декларацію за 2017-й рік 14 квітня 2018-го року. Оскільки законом передбачено подання е-декларацій до 1 квітня, НАЗК склало протокол про адміністративне порушення і направило його до суду.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення юристів проекту "Тисни", пишу Bihus.Info.

Читайте також: Брехня в декларації: ректора КПІ Згуровського таки перевірять у НАЗК



НАЗК направило до суду протокол на невчасне подання декларації Тищенком

За інформацією активістів Громадського руху "Чесно", станом на 10 квітня декларація депутата Черкаської міської ради Сергія Тищенка була відсутня у Реєстрі електронних декларацій.

Довелося змінювати стару електронну пошту, бо вона була на рамблері. НАЗК вже закидали листами про зміну, чекаєм відповіді. Плюс проблеми були з електронними ключами – 4 дні з банком не могли вирішити, бо були постійні збої,

– прокоментував ситуацію депутат Тищенко.

Юристка проекту “Тисни” Єлізавета Середіна розповіла, що за це порушення – несвоєчасне подання е-декларації – за законом передбачено штраф від 850 до 1700 гривень.

Варто зазначити, що депутати мали 3 місяці для заповнення декларації – з 1 січня по 1 квітня 2018 року.