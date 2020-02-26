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      НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим чиновникам Службы внешней разведки

      - Читати новину українською
      Детективы НАБУ / www.slovoidilo.ua

      Детективы НАБУ вместе с работниками САП 25 февраля сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Службы внешней разведки Украины. По информации следствия, с августа по декабрь 2014 года служащие Службы разведки злоупотребляли своим положением и организовали государственную закупку оборудования с нарушением норм.

      Служба разведки заключила договор о поставке оборудования с одним из госпредприятий и заплатила за еще не полученное оборудование. Это противоречит нормативным документам, написали в фейсбуке САП.

      Важно! Каким государственным органам украинцы доверяют, а каким нет

      Однако предприятие не поставило оборудование, потому что фактически не могло этого сделать. В то же время руководитель легализовал деньги госпредприятия, перечислив их на счета фиктивных компаний. Из-за этого государство понесло ущерб в 2,2 миллиона гривен.

      Бывших служащих Службы разведки обвиняют в злоупотреблении служебным положением, растратt чужих денег и подделке документов. Теперь им грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или штраф до 17 тысяч гривен.

      Справка. По закону Украины, человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть наказан, пока его вину не докажут.

      Что известно о Службе внешней разведки?
      Это государственный орган, занимающийся разведывательной деятельностью в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Служба разведки должна противодействовать внешним угрозам.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги САП НАБУ
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