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      НАБУ і САП повідомили про підозру ексчиновникам Служби зовнішньої розвідки

      -
      Детективи НАБУ / www.slovoidilo.ua

      Детективи НАБУ разом з працівниками САП 25 лютого повідомили про підозру ексзаступнику голови Служби зовнішньої розвідки України. За інформацією слідства, з серпня по грудень 2014 року службовці Служби розвідки зловживали своїм становищем і організували державну закупівлю обладнання з порушенням норм.

      Служба розвідки уклала договір про постачання обладнання з одним із держпідприємств та заплатила за ще не отримане обладнання. Це суперечить нормативним документам, написали у фейсбуці САП.

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      Однак підприємство не поставило обладнання, бо фактично не могло цього зробити. Водночас керівник легалізував гроші держпідприємства, перерахувавши їх на рахунки фіктивних компаній. Через це держава зазнала збитків у 2,2 мільйона гривень.

      Колишніх службовців Служби розвідки звинувачують у зловживанні службовим становищем, розтратою чужих грошей та підробленні документів. Тепер їм загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або ж штраф до 17 тисяч гривень.

      Довідка. За законом України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути покарана, доки її вину не доведуть.

      Що відомо про Службу зовнішньої розвідки?Це державний орган, що займається розвідувальною діяльністю у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Служба розвідки повинна протидіяти зовнішнім загрозам. 

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші САП НАБУ
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