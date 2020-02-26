НАБУ і САП повідомили про підозру ексчиновникам Служби зовнішньої розвідки

Детективи НАБУ разом з працівниками САП 25 лютого повідомили про підозру ексзаступнику голови Служби зовнішньої розвідки України. За інформацією слідства, з серпня по грудень 2014 року службовці Служби розвідки зловживали своїм становищем і організували державну закупівлю обладнання з порушенням норм.

Служба розвідки уклала договір про постачання обладнання з одним із держпідприємств та заплатила за ще не отримане обладнання. Це суперечить нормативним документам, написали у фейсбуці САП.

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Однак підприємство не поставило обладнання, бо фактично не могло цього зробити. Водночас керівник легалізував гроші держпідприємства, перерахувавши їх на рахунки фіктивних компаній. Через це держава зазнала збитків у 2,2 мільйона гривень.