НАБУ и САП закрыли громкие дела в отношении высокопоставленных чиновников

С января 2018 по февраль 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыли ряд громкихдел из-за отсутствия состава преступления.

1. Дело об отдыхе в 2016 экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей. Его возбудили в августе 2017 по заявлению нардепа Виталия Куприя. Закрыли через год в июле 2018 года, говорится в материале "Украинской правды".

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В 2017 году отдых семьи стоил ей 1,9 миллионов гривен и стал основанием для расследования НАБУ по подозрению в указании в декларации недостоверной информации, но в конце июня дело было закрыто – отпуск якобы обошлась им всего в 250 тысяч гривен, то есть ниже порога для декларирования.



Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева

Впрочем, Куприй не успокоился, и в августе 2018 обжаловал решение НАБУ. Дело снова открыли, а 19 декабря повторно закрыли.

2. Дело об использовании служебного авто Генеральной прокуратуры Украины при развозке гостей со свадьбы сына Юрия Луценко 15 сентября 2017.



Фото со свадьбы сына Луценко

Дело было возбуждено в апреле 2018 по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который в 2011-2012 годах приложил немало усилий, чтобы посадить действующего генпрокурора. 28 декабря 2018 его закрыла САП из-за отсутствия состава преступления.

3. Дело о растаможке автомобиля Mercedes для жены Владимира Гройсмана.

В июне 2018 года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо за подписью первого заместителя главы ведомства Павла Демчина с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера – Елена Гройсман.



Владимир Гройсман с женой Еленой

Недостоверные данные в декларации кандидата Александра Вилкула тоже не вызвали у антикоррупционеров подозрений. Из-под расследований НАБУ вышел и Антон Геращенко, который арендует квартиру за деньги своего тестя. Так как детективы так и не смогли проверить доходы его родственника.