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      НАБУ та САП закрили гучні справи щодо високопосадовців

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      НАБУ та САП закрили гучні справи
      НАБУ та САП закрили гучні справи / 24 канал

      З січня 2018 по лютий 2019 року детективи Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили низку гучних справза через відсутність складу злочину.

      1. Справа про відпочинок у 2016 екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах з родиною. Її порушили в серпні 2017 за заявою нардепа Віталія Купрія. Закрили через рік у липні 2018 року, йдеться у матеріалі "Української правди".

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      У 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 мільйонів гривень і став підставою для розслідування НАБУ за підозрою у декларуванні недостовірної інформації, але наприкінці червня справу було закрито – відпустка нібито обійшлася їм всього у 250 тисяч гривень, тобто нижче порогу для декларування.

      НБУ Гонтарєва набу
      Екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва

       Втім, Купрій не заспокоївся і у серпні 2018 оскаржив рішення НАБУ. Справу знову відкрили а 19 грудня повторно закрили.

      2. Справа про використання службового авто Генеральної прокуратури України при розвезенні гостей з весілля сина Юрія Луценка 15 вересня 2017.

      Луценко НАБУ САП
      Фото з весілля сина Луценка

      Справу порушено у квітні 2018 за заявою екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна, який у 2011-2012 роках доклав чимало зусиль, щоб посадити чинного генпрокурора. 28 грудня 2018 її закрила САП за відсутністю складу злочину.

      3. Справа про розмитнення автомобіля Mercedes для дружини Володимира Гройсмана.

      У червні 2018 року СБУ направила в Житомирську митницю лист за підписом першого заступника голови відомства Павла Демчини з проханням надати інформацію про автомобіль Mercedes GLE 350D, який в 2017 році придбала дружина прем'єра – Олена Гройсман.

      Гройсман дружина
      Володимир Гройсман з дружиною Оленою

      Недостовірні дані у декларації кандидата Олександра Вілкула теж не викликали в антикорупціонерів підозр. З-під розслідувань НАБУ вийшов і Антон Геращенко, який орендує квартиру за гроші свого тестя. Адже детективи так і не змогли перевірити доходи його родича.

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      Теги: Новини України Юрій Луценко НАБУ САП Валерія Гонтарева Володимир Гройсман Артем Ситник Назар Холодницький
      Джерело: 24 Канал
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