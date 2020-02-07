НАБУ находится на финальном этапе по делу "Приватбанка", – Сытник
Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело относительно "Приватбанка" в Национальное антикоррупционное бюро. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что следствие приближается к финальному решению по этому делу.
Сытник отметил, что действия ставленников олигархов активизировались, ведь НАБУ движутся вперед в деле "Приватбанка". Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.
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"Мы расследуем большую сумму убытков, которые перекрыли счет государства. Это сумма в 153 миллиарда гривен", – объяснил Сытник.
У нас есть работа, мы ее выполняем. Как только мы идем в какую-то активную фазу в определенном производстве, то мы уже научились прогнозировать то, по какому каналу нас будут показывать и в каком свете. Сейчас нас наиболее активно показывают по 1+1,
– заявил Сытник.
Что известно о скандале с Сытником?За период с 2017 по 2019 год глава НАБУ отдыхал в элитном коттедже на Ровенщине за деньги другого человека 5 раз. Каждый отдых стоил в среднем 100 тісяч гривен. Такая сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию.
Поэтому Ровенский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысячи 400 гривен. После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.
Артем Сытник заявил, что обжалует в Европейском суде по правам человека штраф за свой отдых в Ровенской области.
Дело "Приватбанка": основное
- 18 декабря 2016 года правительство Украины, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 150 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
- В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Сейчас по делу "Приватбанка" продолжается более 600 судов различного уровня.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что у "Приватбанка" достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.