НАБУ перебуває на фінальному етапі у справі "Приватбанку", – Ситник
Нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що слідство наближається до фінального рішення у цій справі.
Ситник зазначив, що дії ставлеників олігархів активізувалися, адже НАБУ рухаються вперед у справі "Приватбанка". Про це він сказав у прямому ефірі 24 каналу.
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"Ми розслідуємо велику суму збитків, які перекрили коштом держави. Це сума у 153 мільярди гривень", – пояснив Ситник.
У нас є робота, ми її виконуємо. Тільки-но ми йдемо в якусь активну фазу у певному провадженні, то ми вже навчилися прогнозувати те, по якому каналу нас показуватимуть і в якому світі. Зараз нас найбільш активно показують по 1+1,
– заявив Ситник.
Що відомо про скандал з Ситником?За період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині за гроші іншої людини 5 разів. Кожен відпочинок коштував у середньому 100 тисяч гривень. Така сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію.
Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень. Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.
Артем Ситник заявив, що оскаржить в Європейському суді з прав людини штраф за свій відпочинок у Рівненській області.
Справа "Приватбанку": основне
- 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 150 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення. Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.