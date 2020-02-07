НАБУ перебуває на фінальному етапі у справі "Приватбанку", – Ситник

Нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що слідство наближається до фінального рішення у цій справі.

Ситник зазначив, що дії ставлеників олігархів активізувалися, адже НАБУ рухаються вперед у справі "Приватбанка". Про це він сказав у прямому ефірі 24 каналу.

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"Ми розслідуємо велику суму збитків, які перекрили коштом держави. Це сума у 153 мільярди гривень", – пояснив Ситник.

У нас є робота, ми її виконуємо. Тільки-но ми йдемо в якусь активну фазу у певному провадженні, то ми вже навчилися прогнозувати те, по якому каналу нас показуватимуть і в якому світі. Зараз нас найбільш активно показують по 1+1,

– заявив Ситник.

Що відомо про скандал з Ситником?За період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині за гроші іншої людини 5 разів. Кожен відпочинок коштував у середньому 100 тисяч гривень. Така сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію.



Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень. Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.



Артем Ситник заявив, що оскаржить в Європейському суді з прав людини штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

Справа "Приватбанку": основне