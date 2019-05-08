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      НАБУ наказала двух своих детективов, которые препятствовали работе адвоката

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      Национальное антикоррупционное бюро наказало двух своих детективов
      Национальное антикоррупционное бюро наказало двух своих детективов / Фото из открытых источников

      Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности 2 своих детективов, которые препятствовали профессиональной деятельности адвоката.

      Одному из них – руководителю отдела детективов – объявили предупреждение о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявили выговор.

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      Также к дисциплинарной ответственности привлечен работник Управления специальных операций.

      События, которые послужили причиной для наказания детективов, состоялись в феврале 2019 года. По этим фактам произошло служебное расследование. Его выводы передали на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. Члены комиссии заметили в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение Директору НАБУ для принятия решения.

      "Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", –рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

       

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      Теги: Новости Украины Артем Сытник НАБУ
      Источник: 24 канал
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