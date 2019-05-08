НАБУ покарало двох своїх детективів, які перешкоджали роботі адвоката

Національне антикорупційне бюро притягнуло до дисциплінарної відповідальності 2 своїх детективів, які перешкоджали професійній діяльності адвоката.

Одному з них – керівнику відділу детективів – оголосили попередження про неповну службову відповідність. Другому детективу цього ж відділу оголосили догану.

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Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника Управління спеціальних операцій.

Події, які послугували причиною для покарання детективів, відбулись у лютому 2019 року. За цими фактами відбулося службове розслідування. Його висновки передали на розгляд Дисциплінарної комісії. Члени комісії помітили в діях детективів НАБУ ознаки дисциплінарного проступку, та надали відповідні висновки на розгляд Директору НАБУ для ухвалення рішення.

"Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", –розповів директор НАБУ Артем Ситник.