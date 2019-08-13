07:55
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      НАБУ направило в суд ряд дел в отношении 38 судей

      52 Читати новину українською
      В суде находятся дела против меньшей мере 38 служителей фемиды
      В суде находятся дела против меньшей мере 38 служителей фемиды / Фото из открытых источников

      Речь идет о так называемых судей ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда города Днепр.

      Согласно сообщению пресс-службы бюро, подавляющую долю уличенных в коррупции НАБУ и САП должностных лиц составляют судьи. Среди 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждый четвертый касается действий судей.

      Читайте также: Дело "Роттердам +": один из фигурантов отпустили под залог

      Только по состоянию на 30 июня 2019 детективы направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

      В НАБУ уточнили, что, например, в прошлом августе НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них – по факту получения взятки.

      Отмечается, что в течение года ни по одному из этих дел не вынесено решение через самые разнообразные причины: отпуска, болезни, занятость коллегии судей (для рассмотрения дел необходимо коллегия из трех судов с опытом работы от 5 лет), неявка сторон дела, рассмотрение большого количества ходатайств.

      В Бюро выразили надежду, что в сентябре – когда начнет работу Антикоррупционный суд – в каждой из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел будет поставлена ​​точка.


      Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака
      сегодня
      834
      Теги: Новости Украины САП Судьи НАБУ Новости политики Антикоррупционный суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 36
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 629
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3731
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 998
      Почему в Украине не действует запрет на российские сайты и разблокирует ли их Зеленский?
      12 августа , 20:30 Почему в Украине не действует запрет на российские сайты и разблокирует ли их Зеленский?
      Світлана Попова 644
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук