НАБУ направило в суд ряд дел в отношении 38 судей

Речь идет о так называемых судей ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда города Днепр.

Согласно сообщению пресс-службы бюро, подавляющую долю уличенных в коррупции НАБУ и САП должностных лиц составляют судьи. Среди 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждый четвертый касается действий судей.

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Только по состоянию на 30 июня 2019 детективы направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

В НАБУ уточнили, что, например, в прошлом августе НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них – по факту получения взятки.

Отмечается, что в течение года ни по одному из этих дел не вынесено решение через самые разнообразные причины: отпуска, болезни, занятость коллегии судей (для рассмотрения дел необходимо коллегия из трех судов с опытом работы от 5 лет), неявка сторон дела, рассмотрение большого количества ходатайств.

В Бюро выразили надежду, что в сентябре – когда начнет работу Антикоррупционный суд – в каждой из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел будет поставлена ​​точка.



Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала