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      НАБУ спрямувало до суду низку справ щодо 38 суддів

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      У суді перебувають справи проти щонайменше 38 служителів феміди
      У суді перебувають справи проти щонайменше 38 служителів феміди / Фото з відкритих джерел

      Мова йде про про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду міста Дніпро.

      Згідно із повідомленням прес-служби бюро, переважну частку викритих у корупції НАБУ і САП посадових осіб становлять судді. Серед 200 переданих до суду справ щодо чиновників, майже кожна четверта стосується дій суддів.

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      Лише станом на 30 червня 2019 детективи скерували до суду справи стосовно 38 суддів та повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди.

      В НАБУ уточнили, що, для прикладу, минулого серпня НАБУ і САП скерували до суду 4 справи стосовно служителів Феміди. Три з них – за фактом отримання хабаря.

      Зазначається, що впродовж року в жодній з цих справ не винесено рішення через найрізноманітніші причини: відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів (для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років), неявка сторін справи, розгляд великої кількості клопотань.

      В Бюро висловили сподівання, що у вересні – коли розпочне роботу Антикорупційний суд – у кожній із скерованих НАБУ і САП до судових інстанцій справ буде поставлено крапку.


      Які повноваження має Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Судді САП Антикорупційний суд
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