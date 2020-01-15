НАБУ объявило в розыск бывшего депутата

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает нардепа прошлого созыва из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского. Его подозревают в недекларировании финансовых обязательств.

Такая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел. По информации ведомства, Дзензерский с 5 декабря 2019 года скрывается от следствия. Его подозревают в недекларировании 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств.

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Ранее, в ноябре 2019 года Дзензерскому сообщили о подозрении по почте и "средству электронной связи", поскольку его не нашли по месту жительства.

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший нардеп скрывал информацию о своем имущественном положении. Он не задекларировал наличие у него неисполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями.



Дениса Дзензерского объявили в розыск / Скриншот с сайта МВД

Что этому предшествовало?

В 2018 году НАПК проверило декларации Дзензерского, представленные в 2015 и 2016 годы. Соответствующие выводы направила в НАБУ. В общем депутат не указал в декларациях финансовые обязательства на сумму 4 823 675 079 гривен.

Обязательства у бывшего нардепа возникли на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов Днепропетровска. Решения вступили в законную силу, суды постановили взыскать с нардепа в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам. Речь идет о таких банка: "ВТБ банк", "Банк Кредит Днепр", "БТА Банк". Также Дзензерский скрывал, что имеет корпоративные права в ПАО "МНК" Веста".

В 2018 году прокурор САП закрыл уголовное производство по Дзензерскому, обосновав, что оно было некорректно написано. Позже НАБУ исправило "недостатки в представлении на снятие неприкосновенности с нардепа".