НАБУ оголосило у розшук колишнього депутата Дзензерського

Національне антикорупційне бюро розшукує нардепа минулого скликання з фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського. Його підозрюють у недекларуванні фінансових зобов'язань.

Така інформація з’явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ. За інформацією відомства, Дзензерський з 5 грудня 2019 року переховується від слідства. Його підозрюють у недекларуванні 4,7 мільярда гривень фінансових зобов'язань.

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Раніше, у листопаді 2019 Дзензерському повідомили про підозру поштою та "засобом електронного зв’язку", оскільки його не знайшли за місцем проживання.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2018 років колишній нардеп приховував інформацію про свій майновий стан. Він не задекларував наявність у нього невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами.



Дениса Дзензерського оголосили у розшук / Скріншот з сайту МВС

Що цьому передувало?

У 2018 році НАЗК перевірило декларації Дзензерського, подані за 2015 та 2016 роки. Відповідні висновки надіслала до НАБУ. Загалом депутат не вказав у деклараціях фінансові зобов’язання на суму 4 823 675 079 гривень.

Зобов’язання у колишнього нардепа виникли на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів Дніпропетровська. Рішення набрали законної сили, суди ухвалили стягнути заборгованість за кредитними договорами з нардепа, як поручителя у зобов’язаннях. Йдеться про такі банки: "ВТБ банк", "Банк Кредит Дніпро", "БТА Банк". Також Дзензерський приховував, що має корпоративні права у ПАТ "МНК "Веста".

У 2018 році прокурор САП закрив кримінальне провадження щодо Дзензерського, обґрунтувавши, що воно було некоректно написане. Пізніше НАБУ виправило "недоліки в поданні на зняття недоторканності з нардепа".