НАБУ откроет дело против министра Кубива

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Дело должны открыть по факту возможных злоупотреблений со стороны Кубива.

18 января заявитель обратился в НАБУ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Кубива по факту злоупотребления властью или служебным положением, говорится в материалах суда, сообщает издание "Украинские Новости".

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С такой же просьбой заявитель обратился и в отношении заместителя главы Фонда государственного имущества, заместителя министра аграрной политики и продовольствия и главы правительственного комитета.

Однако в НАБУ не открыли дело, поэтому заявитель пожаловался в суд на действия Бюро. 22 февраля суд удовлетворил иск и обязал НАБУ открыть дело в отношении указанных лиц.