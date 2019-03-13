НАБУ відкриє справу проти міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва

Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Справу повинні відкрити за фактом можливих зловживань зі сторони Кубіва.

18 січня заявник звернувся до НАБУ з проханням порушити кримінальну справу щодо Кубіва за фактом зловживання владою або службовим становищем, мовиться в матеріалах суду, повідомляє видання "Українські Новини".

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З таким же проханням заявник звернувся і щодо заступника голови Фонду державного майна, заступника міністра аграрної політики і продовольства та глави урядового комітету.

Проте в НАБУ не відкрили справу, тож заявник поскаржився до суду на дії Бюро. 22 лютого суд задовольнив позов і зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо вказаних осіб.