НАБУ открыло уголовное производство против Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

А все из-за видео, на котором Парубий отдыхает у бассейна в пятизвездочном отеле в Катаре, сообщили в издании "Украинские новости".

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Соответствующие кадры в начале апреля опубликовал у себя на странице в Facebook журналист Александр Дубинский.

Сплавка-сплавкой, война-войной, но очень хочется на моле. Спикел ВЛ Палубий. Сегодня. Intercontinental Doha 5* 71 300 гливен / 7 ночей Не забудьте внести в деклалацию. Опубліковано Александром Дубинским Субота, 6 квітня 2019 р.

По его словам, проживание в отеле Intercontinental Doha стоит более 70 тысяч гривен. Поскольку спикер остановился там во время рабочего визита (он посещал Ассамблею Межпарламентского союза), то его подозревают в нецелевом использовании средств и злоупотреблении служебным положением.

Что такое Межпарламентский союз? Международная организация, созданная в 1889 году. Сначала состояла из отдельных парламентариев, и впоследствии превратилась в международную организацию парламентов суверенных государств. Членами союза являются национальные парламенты 163 стран вместе с 10 региональными парламентскими ассамблеями, которые являются ассоциированными членами.

В НАБУ ответили на запрос издания "Украинские новости" и подтвердили, что 10 апреля на выполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева было открыто соответствующее уголовное производство. Поэтому сейчас ведется досудебное расследование.



Парубий на 140 Ассамблее Межпарламентского союза в Катаре

У Парубия признали, что он действительно плавал в бассейне, но называть это отдыхом отказались.

"Он, как и остальные члены украинской делегации, проживает в отеле Intercontinental Doha. В этом же отеле живут также главы других парламентов и парламентские делегации мира", – подчеркнул пресс-секретарь спикера ВР после публикации видео Дубинским.



Сообщение пресс-секретаря Парубия

Отметим, что 23 апреля депутат из партии "Возрождение" Валерий Писаренко начал сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Андрея Парубия, однако большинство народных избранников такую инициативу не поддержали.