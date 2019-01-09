НАБУ под руководством САП проводит обыски у мэра Белой Церкви

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и дома у мэра Белой Церкви Геннадия Дикого.

Об этом сообщили в НАБУ.

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Отметим, что правоохранители обвиняют чиновника в растрате бюджетных средств. Детективы подозревают, что белоцерковская мэрия переплатила около 18 миллионов гривен за здание, которое приобрела в прошлом году под новостроенный ЦНАУ (Центр предоставления административных услуг – 24).

По факту растраты открытое уголовное производство, но подозрение пока еще никому не вручили.

Сумма переплат – около 18 миллионов гривен, но также встал вопрос об уплате налога на добавленную стоимость. Более того, источники свидетельствуют, что номинальный собственник не является фактическим владельцем этого здания, им был один народный депутат. Там очень закрученная история,

– ответил главный эксперт антикоррупционной группы РПР Александр Леменов.

К слову, похожая история произошла с другим мэром украинского города – Одессы – Геннадием Трухановым. Его и других должностных лиц городского совета НАБУ и САП обвиняют в присвоении бюджетных средств. Прокуроры в суде доказывают, что 185 миллионов гривен незаконно выделили из городского бюджета на приобретение завода "Краян". Сейчас дело в суде, а сам Труханов продолжает работать в должности городского главы.