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      НАБУ під керівництвом САП проводить обшуки у мера Білої Церкви

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      Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий
      Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий / bc-news.com.ua

      Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті та вдома у міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого.

      Про це повідомили в НАБУ.

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      Зазначимо, що правоохоронці закидають чиновнику розтрату бюджетних коштів. Детективи підозрюють, що білоцерківська мерія переплатила близько 18 мільйонів гривень за будівлю, яку придбала торік під новостворений ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг – 24).

      За фактом розтрати, відкрите кримінальне провадження, але підозру поки ще нікому не вручили.

      Сума переплат – близько 18 мільйонів гривень, але також постало питання щодо сплати податку на додану вартість. Більше того, джерела свідчать, що номінальний власник не є фактичним власником цієї будівлі, ним був один народний депутат. Там дуже закручена історія,
      – відповів головний експерт антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов.

      До слова, схожа історія сталася з іншим мером українського міста – Одеси – Геннадієм Трухановим. Його та інших посадовців міської ради НАБУ і САП обвинувачують у привласненні бюджетних коштів. Прокурори в суді доводять, що 185 мільйонів гривень незаконно виділили з міського бюджету на придбання заводу "Краян". Зараз справа у суді, а сам Труханов продовжує працювати на посаді міського голови.

      Теги: Новини політики Корупція Новини України Біла Церква НАБУ САП Розслідування
      Джерело: 24 канал
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