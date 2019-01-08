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      НАЗК внесло приписи трьом топ-чиновникам: що вони порушили

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      НАЗК внесло приписи Кубіву, Омеляну та Мартинюку
      НАЗК внесло приписи Кубіву, Омеляну та Мартинюку / Соцмережі

      Національне агентство з питань запобігання корупції внесло чотири приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших недотримань закону.

      Як відомство повідомило на своєму офіційному сайті, такий крок стосується, зокрема, першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та тимчасового виконувача голови Мінагрополітики Максима Мартинюка.

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      Як зазначають у агентстві, відповідно до закону, вони вносять припис керівнику органу або установи, який має забезпечувати організацію роботи із запобігання корупції.

      Приписи внесено першому віце-прем’єр-міністру України, міністру економічного розвитку та торгівлі Степану Кубіву щодо директора ДП "ДНІПРО-ВДМ" Ігоря Ковтуненка та міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну щодо директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Віктора Сударева у зв’язку із встановленням фактів непередачі в управління іншій особі належних їм корпоративних прав у товариствах з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з моменту призначення Ковтуненка та Сударева на вказані посади у порядку, передбаченому Законом,
      – розповіли у НАЗК.

      Крім того, антикорупційний орган сповістив, що внесено також припис виконувачу обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Максиму Мартинюку щодо голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимира Лапи. Такий крок тут пояснюють тим, що останній не ухвалив рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у зв’язку з отриманням відповідного повідомлення від начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана.

      Також Національне агентство внесло припис начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Михайлу Пшику щодо порушення його підлеглим Андрієм Велігошею вимог закону "Про запобігання корупції" під час роботи у складі комісії з питань медико-психологічної реабілітації особового складу.

      "Приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену законом (мовиться про накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700-4250 гривень – 24 канал), – наголосили у відомостві. 

      Нагадаємо, на початку серпня 2018 року НАЗК внесло припис внесло припис очільнику МВС Арсену Авакову через 30 випадків неподання та несвоєчасне подання е-декларацій посадовцями апарату МВС. Крім того, орган направив до суду ще 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців вищезазначеного міністерства.

      Теги: Новини України Новини політики Корупція Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Міністерство економічного розвитку і торгівлі ДСНС НАЗК
      Джерело: 24 канал
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