НАЗК внесло припис Арсену Авакову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову через 30 випадків неподання та несвоєчасне подання е-декларацій посадовцями апарату МВС. Також НАЗК направило до суду ще 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців МВС.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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За результатами проведеної перевірки у Міністерстві внутрішніх справ України встановлено, що відповідальні посадові особи міністерства, порушивши вимоги статті 49 Закону, не повідомили Національне агентство про 30 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовцями апарату МВС, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління МВС,

– повідомили у агентстві.

Також були встановлені порушення вимог статті 53 Закону в частині незабезпечення міністерством належних умов для здійснення повідомлень його працівниками про порушення вимог Закону іншою особою через офіційний веб-сайт МВС.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає усунути виявлені порушення, провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

Крім того, за результатами планових перевірок, проведених у державних органах, складено та направлено до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадовців.

"Дві посадові особи Міністерства внутрішніх справ несвоєчасно подали декларації перед звільненням, а начальник Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб". – додали у НАЗК.