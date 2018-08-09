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НАПК внесло предписание Арсену Авакову

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / Фото пресс-службы МВД

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову за 30 случаев непредставления и несвоевременного представления е-деклараций должностными лицами аппарата МВД. Также НАПК направило в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц МВД.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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По результатам проведенной проверки в Министерстве внутренних дел Украины установлено, что ответственные должностные лица министерства, нарушив требования статьи 49 Закона, не уведомили Национальное агентство о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД,
– сообщили в агентстве.

Также были установлены нарушения требований статьи 53 Закона в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований закона другим лицом через официальный веб-сайт МВД.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Кроме того, по результатам плановых проверок, проведенных в государственных органах, составлены и направлены в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

"Два должностных лица Министерства внутренних дел несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц". – добавили в НАПК.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков НАПК Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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