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      НАПК внесло предписания трем топ-чиновникам: что они нарушили

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      НАПК внесло предписания Кубиву, Омеляну и Мартынюку
      НАПК внесло предписания Кубиву, Омеляну и Мартынюку / Соцсети

      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло четыре предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других соблюдений закона.

      Как ведомство сообщило на своем официальном сайте, такой шаг касается, в частности, первого вице-премьер-министра Степана Кубива, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и временного исполняющего главы Минагрополитики Максима Мартынюка.

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      Как отмечают в агентстве, согласно закону, они вносят предписание руководителю органа или учреждения, который должен обеспечивать организацию работы по предотвращению коррупции.

      Предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву относительно директора ГП "ДНЕПР-ВДМ" Игоря Ковтуненко и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева в связи с установлением фактов непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном Законом,
      – рассказали в НАПК.

      Кроме того, антикоррупционный орган известил, что внесено также предписание исполняющему обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Максиму Мартынюку относительно главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы. Такой шаг здесь объясняют тем, что последний не принял решение относительно урегулирования конфликта интересов в связи с получением соответствующего уведомления от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

      Также Национальное агентство внесло предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику относительно нарушения его подчиненным Андреем Велигошей требований закона "О предотвращении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

      "Предписания Национального агентства обязательны к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную законом (говорится о наложении штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700-4250 гривен – 24 канал), – отметили в ведомстве.

      Напомним, в начале августа 2018 года НАПК внесло предписание руководителю МВД Арсену Авакову за 30 случаев непредставления и несвоевременное представление е-деклараций должностными лицами аппарата МВД. Кроме того, орган направил в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц вышеупомянутого министерства.

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Коррупция ГСЧС Министерство экономического развития и торговли Министерство инфраструктуры НАПК
      Источник: 24 канал
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