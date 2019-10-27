НАБУ подало новый иск против Гладковского, – адвокат

Защитник экс-заместителя секретаря СНБО Руслан Волынец сообщил, что НАБУ передало в суд ходатайство о привлечении Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.

Адвокат считает, что такой шаг НАБУ якобы доказывает политическое мотивирование преследования его подзащитного, сообщают в корпорации "Богдан".

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Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время,

– отметил адвокат.

Он также добавил, что факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Защитник отметил, что поездка Гладковського в июле, о которой идет речь, была запланирована им еще в мае, о чем свидетельствует дата покупки билетов на самолет.

Судебное разбирательство пройдет в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

К слову, в НАБУ пока не сообщили о данном обращения в суд.