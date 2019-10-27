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      НАБУ подало новый иск против Гладковского, – адвокат

      29 Читати новину українською
      Олег Гладковский
      Олег Гладковский / 5.ua

      Защитник экс-заместителя секретаря СНБО Руслан Волынец сообщил, что НАБУ передало в суд ходатайство о привлечении Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.

      Адвокат считает, что такой шаг НАБУ якобы доказывает политическое мотивирование преследования его подзащитного, сообщают в корпорации "Богдан".

      Важно: САП и адвокаты обжаловали решение суда по делу Гладковского

      Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время,
      – отметил адвокат.

      Он также добавил, что факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

      Защитник отметил, что поездка Гладковського в июле, о которой идет речь, была запланирована им еще в мае, о чем свидетельствует дата покупки билетов на самолет.

      Судебное разбирательство пройдет в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

      К слову, в НАБУ пока не сообщили о данном обращения в суд.

      В чем подозревают Гладковского?

      В специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

      По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". В результате этой сделки государство понесло убытки более чем 10,62 миллионов гривен.

      По данным экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

      Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Антикоррупционный суд Коррупция Судьи НАБУ Олег Гладковский Новости Украины
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