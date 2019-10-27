НАБУ подало новий позов проти Гладковського, – адвокат

Захисник ексзаступника секретаря РНБО Руслан Волинець повідомив, що НАБУ передало до суду клопотання про притягнення Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Адвокат вважає, що такий крок НАБУ нібито доводить політичне вмотивування переслідування його підзахисного, повідомляють у корпорації "Богдан".

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Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановленому законом порядку про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час,

– зазначив адвокат.

Він також додав, що факт неможливості прибуття до слідчого, окрім юридичних каналів, "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій".

Захисник наголосив, що поїздка Гладковського у липні, про яку йде мова, була запланована ним ще у травні, про що свідчить час придбання квитків на літак.

Судовий розгляд пройде у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.

До слова, у НАБУ наразі не повідомили про дане звернення до суду.

У чому ще підозрюють Гладковського?

Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище , щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйона гривень.

За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.