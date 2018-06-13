НАБУ подозревает украинского топ-чиновника в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины", – сообщили в НАБУ.

В ведомстве также отметили, что все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки.

Напомним, журналисты установили, что в декларации заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова отсутствует упоминание о сыне, гражданской жену Анне Бабич и ее юридической компанию AEQUO. Эта фирма создана сразу после назначения Филатова на должность в АП, и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают давние знакомые Филатова и Бабич.