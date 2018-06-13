12:54
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

НАБУ підозрює українського топ-посадовця у незаконному збагачені

267 Читать новость на русском
Олексій Філатов
Олексій Філатов / Політека

Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу відомства.

Читайте також: Жебрівський не захотів займатися брудною справою, – експерт

"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", – повідомили у НАБУ.

У відомстві також зазначили, що усі матеріали і звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки.

Нагадаємо, журналісти встановили, що у декларації заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Ця фірма створена одразу після призначення Філатова на посаду в АП, і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Адміністрація Президента Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 207
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 364
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 233
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2228
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 2233
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук