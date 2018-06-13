НАБУ підозрює українського топ-посадовця у незаконному збагачені

Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу відомства.

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"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", – повідомили у НАБУ.

У відомстві також зазначили, що усі матеріали і звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки.

Нагадаємо, журналісти встановили, що у декларації заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Ця фірма створена одразу після призначення Філатова на посаду в АП, і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.