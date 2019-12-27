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      НАБУ проводит обыски в Администрации морских портов: детали

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      НАБУ проводит обыски в АМПУ / facebook.com/nabu.gov.ua

      Детективы НАБУ вместе с СБУ проводят обыски в помещениях госпредприятия "Администрация морских портов Украины". Обыски также проводят по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

      Следственные действия санкционированы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей фейсбук-странице.

      К теме: Правительство назначило главе Администрации морских портов Украины 277 тысяч гривен зарплаты

      По данным следствия, обыски проводятся в рамках расследования злоупотреблений чиновников при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

      Расследование осуществляют с весны 2019 года.

      Отметим, что Кабинет Министров недавно утвердил размеры заработной платы главы и членов Наблюдательного совета администрации морских портов Украины. Глава Администрации морских портов Украины в месяц будет получать около 277 тысяч гривен.

      В то же время, 7 членов Наблюдательного совета Администрации морских портов получат в общей сложности 6 миллионов 513 тысяч гривен зарплаты.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Водный транспорт НАБУ
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