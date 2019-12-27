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      НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів: деталі

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      НАБУ проводить обшуки в АМПУ / facebook.com/nabu.gov.ua

      Детективи НАБУ разом з СБУ проводять обшуки в приміщеннях держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Обшуки також проводять за місцем проживання посадових осіб АМПУ у Києві, Одесі та Одеській області.

      Слідчі дії санкціоновані. Про це повідомляє пресслужба НАБУ на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Уряд призначив голові Адміністрації морських портів України 277 тисяч гривень зарплати

      За даними слідства, обшуки здійснюються в рамках розслідування зловживань чиновників при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

      Розслідування здійснюють з весни 2019 року.

      Відзначимо, що Кабінет Міністрів нещодавно затвердив розміри заробітної плати для глави і членів Наглядової ради адміністрації морських портів України. Глава Адміністрації морських портів України в місяць отримуватиме близько 277 тисяч гривень.

      Водночас, 7 членів Наглядової ради Адміністрації Морських портів отримають загалом 6 мільйонів 513 тисяч гривень зарплати.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України НАБУ Водний транспорт
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