НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів: деталі

Детективи НАБУ разом з СБУ проводять обшуки в приміщеннях держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Обшуки також проводять за місцем проживання посадових осіб АМПУ у Києві, Одесі та Одеській області.

Слідчі дії санкціоновані. Про це повідомляє пресслужба НАБУ на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: Уряд призначив голові Адміністрації морських портів України 277 тисяч гривень зарплати

За даними слідства, обшуки здійснюються в рамках розслідування зловживань чиновників при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Розслідування здійснюють з весни 2019 року.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів нещодавно затвердив розміри заробітної плати для глави і членів Наглядової ради адміністрації морських портів України. Глава Адміністрації морських портів України в місяць отримуватиме близько 277 тисяч гривень.

Водночас, 7 членів Наглядової ради Адміністрації Морських портів отримають загалом 6 мільйонів 513 тисяч гривень зарплати.