Уряд призначив голові Адміністрації морських портів України 3,3 мільйона гривень зарплати

Кабінет міністрів України затвердив розміри заробітної плати для глави і членів Наглядової ради адміністрації морських портів України.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Глава Адміністрації морських портів України в місяць отримуватиме близько 277 тисяч гривень. Водночас, 7 членів Наглядової ради Адміністрації Морських портів отримають загалом 6 мільйонів 513 тисяч гривень зарплати.

Також Кабмін затвердив фінансовий план Адміністрації морських портів.

Чистий дохід планується в розмірі 6 мільярдів 782 мільйонів гривень. Чистий прибуток 1 мільярд 610 мільйонів гривень. Держава повинна отримати 3 мільярди 267 мільйонів гривень ​​податків і зборів,

– повідомляє Гончаренко.



Фінансовий план для адміністрації морських портів України / фото Олексія Гончаренка