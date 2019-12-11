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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Уряд призначив голові Адміністрації морських портів України 3,3 мільйона гривень зарплати

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      Кабінет міністрів затвердив розмір заробітної плати керівництву Адміністрації морських портів України / vchasnoua.com

      Кабінет міністрів України затвердив розміри заробітної плати для глави і членів Наглядової ради адміністрації морських портів України.

      Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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      Глава Адміністрації морських портів України в місяць отримуватиме близько 277 тисяч гривень. Водночас, 7 членів Наглядової ради Адміністрації Морських портів отримають загалом 6 мільйонів 513 тисяч гривень зарплати.

      Також Кабмін затвердив фінансовий план Адміністрації морських портів.

      Чистий дохід планується в розмірі 6 мільярдів 782 мільйонів гривень. Чистий прибуток 1 мільярд 610 мільйонів гривень. Держава повинна отримати 3 мільярди 267 мільйонів гривень ​​податків і зборів,
      – повідомляє Гончаренко.


      Фінансовий план для адміністрації морських портів України / фото Олексія Гончаренка

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Водний транспорт Зарплата
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