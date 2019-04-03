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      НАБУ проводит обыски в Агентстве по розыску активов: фото

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      НАБУ пришло с обысками к АРМА
      НАБУ пришло с обысками к АРМА / Фейсбук TrueKiev

      Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещение Агентства по розыску и менеджменту активов в Киеве.

      Причина обысков – возможное злоупотребление властью со стороны ряда служащих и попытка незаконного завладения имуществом, сообщает пресс-служба НАБУ.

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      Злоупотребления в рамках этого уголовного дела касаются правоохранительной и судебной систем, а также АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – 24 канал).


      Обыски в АРМА/ Источник: Фейсбук TrueKiev

      Все обыски санкционированы/ Источник: Фейсбук TrueKiev

      В НАБУ отмечают, что следствием этих действий стали убытки юридических лиц на сумму свыше 9,5 миллионов гривен. В рамках этого же производства исследуют попытку завладеть имуществом на сумму более 3,6 миллиардов гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг".

      Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве отмечают, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева и под процессуальным руководством прокуроров САП.

      Что такое АРМА?Это центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий розыск, возвращение и управление активами, которые были выведены из Украины коррупционным путем. Бюджет агентства в 2018 году составил 253 миллиона гривен, руководитель – Антон Янчук. Создание АРМА является одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. АРМА должно стать одним из локомотивов по борьбе с коррупцией в Украине. Однако всего за несколько лет своего существования успело попасть в целый ряд не только коррупционных, но и рейдерских скандалов. Это подтверждают многочисленные журналистские расследования.

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      О каком рейдерском захвате идет речь?Ранее руководство "Росток-Холдинга" заявляло о рейдерском захвате успешного аграрного предприятия. Харьковская полиция открыла производство 7 июля 2018 года – за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах. После этого судьи Харьковского районного суда наложили арест на имущество предприятий группы "Росток-Холдинг". Зато АРМА подчеркивает, что в этих уголовных процессах все арестованное имущество признали вещественными доказательствами. Затем 30 ноября 2018 года следственные судьи Харьковского райсуда передали активы "Росток-Холдинг" в управление АРМА. В АРМА объясняли, что управляют этими активами, потому что выполняют четыре судебных решения. Так способствуют следователям, прокурорам и судьям "в достижении задач уголовного производства". Кроме того, все активы там называют "объектами возможной будущей конфискации в доход государства".

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Судьи САП Деньги НАБУ
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