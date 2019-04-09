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      НАБУ проводит обыски в Государственной судебной администрации, – СМИ

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      Появилась информацию об обысках в ГСА
      Появилась информацию об обысках в ГСА / Иллюстративное фото

      Продолжаются обыски в здании Государственной судебной администрации и проводит их Национальное антикоррупционное бюро Украины – такая информация появилась в СМИ. Но на запрос 24 канала в НАБУ ответили, что эта информация требует уточнения.

      Об обысках в ГСА написали "Украинские Новости" со ссылкой на источник в бюро.

      Читайте также: В офисе оппозиционного телеканала "Белсат" в Беларуси проводят обыски: фото, видео

      Имя или должность лица, предоставившего такую ​​информацию, УН не сообщили. Известно только, по его (лица с НАБУ) словам, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупке оборудования для судей.

      24 канал обратился в НАБУ, чтобы подтвердить или опровергнуть факт обысков в Государственной судебной администрации, и в Бюро сообщили, что сделать этого не могут, ведь "эту информацию уточняют".

      Напомним, 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Киеве. Причина – возможное злоупотребление властью со стороны ряда служащих и попытка незаконного завладения имуществом.

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      Теги: Новости Украины СМИ Судьи НАБУ
      Источник: 24 канал
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