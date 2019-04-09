НАБУ проводит обыски в Государственной судебной администрации, – СМИ
Продолжаются обыски в здании Государственной судебной администрации и проводит их Национальное антикоррупционное бюро Украины – такая информация появилась в СМИ. Но на запрос 24 канала в НАБУ ответили, что эта информация требует уточнения.
Об обысках в ГСА написали "Украинские Новости" со ссылкой на источник в бюро.
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Имя или должность лица, предоставившего такую информацию, УН не сообщили. Известно только, по его (лица с НАБУ) словам, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупке оборудования для судей.
24 канал обратился в НАБУ, чтобы подтвердить или опровергнуть факт обысков в Государственной судебной администрации, и в Бюро сообщили, что сделать этого не могут, ведь "эту информацию уточняют".
Напомним, 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Киеве. Причина – возможное злоупотребление властью со стороны ряда служащих и попытка незаконного завладения имуществом.
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