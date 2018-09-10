НАБУ разыскивает родного брата одиозного Каськива: обнародованы фото

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 миллионов гривен", – говорится в сообщении.



Каськив Александр

Отмечается, что разыскивается Каськив Александр Воладимирович 1984 года, который подозревается в совершении преступления.

Напомним, 23 июня НАБУ задержало и вручило подозрение двоюродному брату Владислава Каськива. А накануне объявило подозрение его родному брату, который скрывается за границей.

Кто такой Владислав Каськив?

На посту главы Госагентства по инвестициям Каськив прославился подписанием фиктивной сделки о строительстве в Крыму терминала сжиженного газа за миллиард долларов. Договор помпезно на камеры заключали с якобы испанской кампанией. Однако впоследствии оказалось: человек, который ставил подпись от испанской стороны, был лыжным инструктором.



В прошлом году Каськива экстрадировали из Панамы. В тот же день Печерский суд отпустил его под залог в 160 тысяч гривен. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.