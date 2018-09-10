19:23
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
17:57, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

НАБУ разыскивает родного брата одиозного Каськива: обнародованы фото

56 Читати новину українською
НАБУ
НАБУ / Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте также: Директора Государственного бюро расследований пытаются уволить через суд

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 миллионов гривен", – говорится в сообщении.


Каськив Александр

Отмечается, что разыскивается Каськив Александр Воладимирович 1984 года, который подозревается в совершении преступления.

Напомним, 23 июня НАБУ задержало и вручило подозрение двоюродному брату Владислава Каськива. А накануне объявило подозрение его родному брату, который скрывается за границей.

Кто такой Владислав Каськив?
На посту главы Госагентства по инвестициям Каськив прославился подписанием фиктивной сделки о строительстве в Крыму терминала сжиженного газа за миллиард долларов. Договор помпезно на камеры заключали с якобы испанской кампанией. Однако впоследствии оказалось: человек, который ставил подпись от испанской стороны, был лыжным инструктором.

В прошлом году Каськива экстрадировали из Панамы. В тот же день Печерский суд отпустил его под залог в 160 тысяч гривен. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.

Теги: Новости Украины Расследования Владислав Каськив НАБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду
 9 ноября 2012 , 17:45
Кандидат в депутаты убил человека, — Балога
 9 октября 2015 , 11:56
Игрок основы Динамо: Хочу перейти в более сильную команду Западной Европы
 28 декабря 2017 , 17:37
Мото-хата: умелец показал на видео свой дом на двух колесах
 13 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук