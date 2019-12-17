НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу-"регионалу Колесникову, – СМИ

Детективы НАБУ подозревают народного депутата Рады 8 созыва в незаконном получении 738,74 тысяч гривен. Это – "компенсации", которые он получил из государственного бюджета за оплату жилья.

Поскольку парламентарий якобы не имел собственного жилья в столице, ему пришлось снимать номер в гостинице "Киев". Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

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Расследование против нардепа детективы начали вести еще в октябре 2018 года, после того, как СМИ опубликовали материалы своего расследования.

Как удалось установить детективам НАБУ, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.

Экс-нардепа обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В то же время, УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает, что объявили подозрение бывшему нардепу от "Партии Регионов" Дмитрию Колесникову.

Не первое дело против Колесникова

В октябре прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении него. Правда, по другому делу. Так, ему инкриминируют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров и списанию оборудования, которое там располагалось. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 миллионов 701 тысячу гривен.

Что известно о Дмитрии Колесникове