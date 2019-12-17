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      НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу-"регионалу Колесникову, – СМИ

      29 Читати новину українською
      Дмитрий Колесников / liga.net

      Детективы НАБУ подозревают народного депутата Рады 8 созыва в незаконном получении 738,74 тысяч гривен. Это – "компенсации", которые он получил из государственного бюджета за оплату жилья.

      Поскольку парламентарий якобы не имел собственного жилья в столице, ему пришлось снимать номер в гостинице "Киев". Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

      Интересно: Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

      Расследование против нардепа детективы начали вести еще в октябре 2018 года, после того, как СМИ опубликовали материалы своего расследования.

      Как удалось установить детективам НАБУ, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.

      Экс-нардепа обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      В то же время, УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает, что объявили подозрение бывшему нардепу от "Партии Регионов" Дмитрию Колесникову.

      Не первое дело против Колесникова

      В октябре прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении него. Правда, по другому делу. Так, ему инкриминируют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров и списанию оборудования, которое там располагалось. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 миллионов 701 тысячу гривен.

      Что известно о Дмитрии Колесникове

      • С 2006 по 2007 год был первым заместителем министра промышленной политики.
      • Затем был избран народным депутатом 6 созыва.
      • В 2010 году был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова.
      • После чего был назначен главой Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а с декабря 2012 года – главой Днепропетровской ОГА (занимал эту должность до весны 2014 года).
      • Был народным депутатом 8-го созыва от "Оппозиционного блока".
      • Является фигурантом антикоррупционных расследований о властных и налоговых злоупотреблениях.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Колесников Криминальные новости НАБУ
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