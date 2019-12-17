НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу-"регіоналу" Колєснікову, – ЗМІ

Детективи НАБУ підозрюють народного депутата Ради 8 скликання у незаконному отриманні 738,74 тисяч гривень. Це – "компенсації", які він отримав з державного бюджету за оплату житла.

Оскільки парламентар начебто не мав власного житла у столиці, йому довелось винаймати номер у готелі "Київ". Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Розслідування проти нардепа детективи почали вести ще у жовтні 2018 року, після того, як ЗМІ опублікували матеріали свого розслідування.

Як вдалося встановити детективам НАБУ, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

Екснардепа звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Водночас, УНН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що підозру оголосили колишньому нардепу від "Партії Регіонів" Дмитру Колєснікову.

Не перша справа проти Колєснікова

У жовтні прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо нього. Щоправда, в іншій справі. Так, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів і списанню обладнання, що там розташовувалось. Сталося це у період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном. Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 мільйонів 701 тисячу гривень.

Що відомо про Дмитра Колєснікова