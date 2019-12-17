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      НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу-"регіоналу" Колєснікову, – ЗМІ

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      Дмитро Колєсніков / liga.net

      Детективи НАБУ підозрюють народного депутата Ради 8 скликання у незаконному отриманні 738,74 тисяч гривень. Це – "компенсації", які він отримав з державного бюджету за оплату житла.

      Оскільки парламентар начебто не мав власного житла у столиці, йому довелось винаймати номер у готелі "Київ". Про це інформує пресслужба НАБУ.

      Цікаво: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

      Розслідування проти нардепа детективи почали вести ще у жовтні 2018 року, після того, як ЗМІ опублікували матеріали свого розслідування.

      Як вдалося встановити детективам НАБУ, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

      Екснардепа звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

      Водночас, УНН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що підозру оголосили колишньому нардепу від "Партії Регіонів" Дмитру Колєснікову.

      Не перша справа проти Колєснікова

      У жовтні прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо нього. Щоправда, в іншій справі. Так, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів і списанню обладнання, що там розташовувалось. Сталося це у період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном. Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 мільйонів 701 тисячу гривень.

      Що відомо про Дмитра Колєснікова

      • З 2006 до 2007 року був першим заступником міністра промислової політики.
      • Потім був обраний народним депутатом 6 скликання.
      • У 2010 році був міністром промислової політики в уряді Миколи Азарова.
      • Після чого був призначений головою Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, а з грудня 2012 року – головою Дніпропетровської ОДА (обіймав цю посаду до весни 2014 року).
      • Був народним депутатом 8-го скликання від "Опозиційного блоку".
      • Є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо владних та податкових зловживань.
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Кримінальні новини Дмитро Колєсніков
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