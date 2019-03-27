НАБУ закрыла все дела о незаконном обогащении
В НАБУ полностью или частично закрыли все 63 дела, в пределах которых детективы исследовали законность состояния на сумму в 500 миллионов гривен.
Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств, и 37 – частично. Чаще всего в этих делах речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.
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Почему НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении?
Все потому, что Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Суд признал статью "не соответствующей Конституции Украины". Таким образом, КС фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников. Поэтому теперь Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов за их электронными декларациями.
Что предусматривала статья о незаконном обогащении?
Чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – его должны признать виновным и посадить в тюрьму.
Но для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата. Однако статья за недостоверное декларирование наказывает только штрафом и не грозит тюрьмой.
Кого из украинских чиновников подозревали в незаконном обогащении?
- экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
- министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
- экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
- экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
- лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
- заместителя председателя СБУ Павла Демчину.