НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення

У НАБУ повністю або частково закрили всі 63 справи, в межах яких детективи досліджували законність статків на суму у 500 мільйонів гривень.

Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 – частково. Найчастіше у цих справах йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів.

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Чому НАБУ довелося закрити всі справи про незаконне збагачення? Усе тому, що Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Суд визнав статтю "такою, що не відповідає Конституції України". Таким чином КС фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників. Тож тепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

Що передбачала стаття про незаконне збагачення? Чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг доказати, звідки гроші – його мали б визнати винник в посадити до в’язниці.



Але для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата. Однак стаття за недостовірне декларування карає лише штрафом і не загрожує в’язницею.

Кого з українських високопосадовців підозрювали у незаконному збагаченні?