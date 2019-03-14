Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію

Третій тиждень тривають бурхливі обговорення журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпром". З вищих органів влади ледь не щодня лунають заяви та звинувачення. Цікаво, а як би розвивалася справа без втручання журналістів.

Днями Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що кримінальні справи вже були, а журналісти, які зарано оприлюднили інформацію, цим начебто зашкодили слідству.

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Подивімося, як би це мало бути, якби наші правоохоронні органи належно працювали. А також спробуємо розібратися, як нам навести лад з розслідуванням фінансових оборудок.

Хто займається економічними злочинами

В Україні за економічні злочини відповідають Генеральна прокуратура, Нацполіція, СБУ і податкова міліція. Весь цей час правоохоронці різних відомств по колу ходять до підприємців по одним і тим самим фактам. Вони шлють запити, реєструють провадження, проводять обшуки, створюють проблеми, а потім героїчно їх вирішують за винагороду.

І тільки підприємець зітхне з полегшенням, як до нього приходить інший орган, якому відповідні матеріали та інформацію передають колеги з першого відомства. Тобто здебільшого займаються зароблянням грошей, а не розслідуваннями. І це явище навіть має назву – "силовий тиск на бізнес". До слова, саме з цим тиском і обіцяв боротися президент.



Петро Порошенко

Підприємці й далі звертаються до бізнес-омбудсмена, посольств, політиків з проханням припинити втручання силовиків в діяльність підприємств. Але головне, що відсутність єдиного органу фінансових розслідувань і призводить до таких ситуацій, яку зараз ми спостерігаємо з "Укроборонпромом".

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі, або ж перепродавали з українських військових частин старі деталі за завищеними у 2-4 рази цінами.



Порошенко та Гладковський були давніми партнерами

Журналісти переконують, що до корупційних операцій причетні високопосадовці, працівники правоохоронних органів, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Перша і друга частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

Третя частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: третя частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

Четверта частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

Чому Україна не може побороти корупцію

Це питання хвилює багатьох українців. Однією з причин може бути відсутність дієвого органу, який би виявляв та розслідував фінансові оборудки по розкраданню державних коштів. Саме такий орган має замінити всі неефективні економічні підрозділи правоохоронних органів.

Зараз справи по "Укроборонпрому" хто тільки не розслідує. І Генеральна прокуратура, і військова прокуратура, і НАБУ. Ситуація як дзеркало зображає безлад в нашій правоохоронній системі. Органів куча, а порядку нуль.

Якщо у злочинах фігурують високопосадовці, то їх має карати НАБУ. Проте ці фінансові оборудки з виведення коштів на компанії-прокладки бачить лише податкова. Бачить і мовчить.



Справи, у яких фігурують високопосадовці, має розслідувати НАБУ

Як влада не бажає реформувати систему

У 2016 році я з колегами подала законопроект про створення аналітичного органу фінансових розслідувань. Він мав би виявити та ліквідувати всі неефективні підрозділи в правоохоронних органах. Проте цей проект у Раді заблокували. Все через те, що силовики не хочуть віддавати ласий шматок, тобто економічні розслідування.

До слова, правоохоронцям дозволяють здійснювати такий собі "узаконений заробіток на стороні". Бо на своїх посадах вони не завдяки конкурсу, а завдяки начальству. І звітують вони не народу України, а своєму головному.

А правоохоронні органи в нас поділені між провладними політичними силами. Прокуратура і СБУ контролюються президентом, натомість МВС і ДБР – входять до сфери впливу "Народного фронту".



Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк

Політичні сили не можуть навіть уявити ситуації, щоб ці органи були незалежними та не підконтрольними їм. От і використовуються їх не за призначенням, а для зведення політичних рахунків. Тому й результатами своєї роботи нас не радують.

Скільки грошей у бюджет принесли правоохоронці за 2018 рік

За 2018 рік вдалося стягнути СБУ 200 тисяч гривень, Нацполіція 985 мільйонів, а податкова міліція 949 мільйонів. Загалом до держбюджету надійшло 1,9 мільярда гривень.

Якщо врахувати, що розмір втрат державного бюджету від корупційних схем сягає понад 180 мільярдів гривень щороку, то ефективність наших доблесних правоохоронців можна оцінити в 1%. А це у 100 разів менше, ніж потрібно.

І якби економічні підрозділи працювали ефективно, то історія з "Укроборонпромом" розвивалась би інакше. Генпрокурор заявив, що з 2014 року відкрито 480 кримінальних проваджень про порушення на підприємствах "Укроборонпрому". Це скільки людей залучено. І який результат за п'ять років? А такий, що всі зарухались лише після журналістського розслідування.



Автор розслідування Денис Бігус

За цими 480 справами встановлено збитків на 350 мільйонів гривень. А одне журналістське розслідування встановило про розкрадання щонайменше 250 мільйонів гривень від державних бронетанкових заводів.

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Хто ж ефективніший у корупційних розслідуваннях

Очевидно, за нинішньої неробочої правоохоронної системи викриття розкрадань треба доручати журналістам-розслідувачам. Бо всілякі органи і їх очільники багато говорили про розкрадання оборонного бюджету. І лише журналістам вдалося дати відповідь на питання то хто ж розкрадає, як саме та скільки.

Тож, якщо ми справді хочемо вберегти кошти держави, то потрібен окремий орган для їх захисту. Як для контролю надходжень, тобто ухилення від сплат податків, так і для контролю витрат, як у випадку "Укроборонпрому". Бо щось занадто довго державні гроші крадуть, а в тюрму ніхто не сідає.

За великим рахунком мало хто вірить, що навіть такий гучний скандал в "Укроборонпромі" закінчиться такими ж гучними кримінальними справами та ув'язненням. Хоча йдеться про гроші оборонного бюджету країни в стані війни.