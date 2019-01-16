НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Антона Геращенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро не нашли признаков преступления в деле народного депутата Антона Геращенко, который живет в квартире, арендованной тестем-пенсионером.

Об этом юристам "Жми" проекта Bihus.Info сообщили в НАБУ.

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Главным аргументом для закрытия дела стала невозможность проверить доходы тестя нардепа, который утверждает, что средства на недешевое имущество – квартиры за три тысячи долларов в месяц и покупку двух автомобилей, которым пользуется зять-нардеп – он сэкономил в период с 1991 по 1996 годы во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также – от приобретения наследства.



Обратите внимание: "От приобретения наследства и из других источников"

К слову, ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провели расследование и выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

Видео резонансного расследования в отношении Антона Геращенко:

62-летний тесть к 2016 году не получал дохода, а после 2016 получил почти 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около трех тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Антон Геращенко арендовать квартиру тоже не мог – в декларации его доход указан лишь более 100 тысяч гривен в год.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады от фракции "Народного фронта" Антона Геращенко 14 сентября 2018 года.