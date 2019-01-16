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      НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Антона Геращенка: відома причина

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      Антон Геращенко
      Антон Геращенко / bihus.info

      Детективи Національного антикорупційного бюро не знайшли ознак злочину у справі народного депутата Антона Геращенка, який мешкає у квартирі, орендованій тестем-пенсіонером.

      Про це юристам "Тисни" проекту Bihus.Info повідомили з НАБУ.

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      Головним аргументом для закриття справи стала неможливість перевірити доходи тестя нардепа, який стверджує, що кошти на недешеве майно – оренду квартири за три тисячі доларів на місяць та купівлю двох автомобілів, яким користується зять-нардеп – він заощадив у період з 1991 по 1996 роки під час роботи на ТОВ "Азов-Бюро", а також – від набуття спадщини.

      НАБУ
      Зверніть увагу: "Від набуття спадщини та з інших джерел"

      До слова, раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" провели розслідування і з'ясували, що Антон Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 квадратів за гроші свого тестя Олексія Шамбура. 

      Відео резонансного розслідування щодо Антона Геращенка:

      62-річний тесть до 2016 року не отримував доходу, а після 2016 отримав майже 270 тисяч гривень за підприємницьку діяльність і не міг сплачувати близько трьох тисяч доларів щомісяця за оренду житла. Сам Антон Геращенко орендувати квартиру теж не міг – в декларації його дохід вказаний лише у понад 100 тисяч гривень на рік.

      Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної Ради від фракції "Народного фронту" Антона Геращенка 14 вересня 2018 року. 

      Теги: Новини України Антон Геращенко НАБУ Гроші Корупція
      Джерело: 24 Канал
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