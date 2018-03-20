Нацбанк ищет на конкурсе заместителя председателя

Национальный банк объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя Национального банка, ответственного за руководство блоком "Расчетные операции".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Отмечено, что заместитель председателя по должности входит в правление Национального банка.

Главная задача заместителя председателя Национального банка – обеспечение реализации миссии центрального банка путем развития, регулирования деятельности платежных и расчетных систем, управление системой денежного обращения и реализация внутренней трансформации Национального банка,

– говорится в сообщении НБУ.

Резюме вместе с мотивационным письмом будут приниматься до 2 апреля 2018 года. Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность размещена на сайте Национального банка.

Требования к кандидатам предусмотрены статьями 10 и 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Напомним, Верховная Рада в четверг, 15 марта, избрала нового председателя Нацбанка Украины. Им стал Яков Смолий.