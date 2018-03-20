Нацбанк шукає на конкурсі заступника голови

Національний банк оголосив конкурс на заміщення вакантної посади заступника голови Національного банку, відповідального за керівництво блоком "Розрахункові операції".

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Зазначено, що заступник голови за посадою входить до Правління Національного банку.

Головне завдання заступника Голови Національного банку – забезпечення реалізації місії центрального банку шляхом розвитку, регулювання діяльності платіжних та розрахункових систем, управління системою готівкового обігу та реалізація внутрішньої трансформації Національного банку,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Резюме разом із мотиваційним листом прийматимуться до 2 квітня 2018 року. Докладна інформація про вимоги до кандидатів на посаду розміщена на сайті Національного банку.

Вимоги до кандидатів передбачені статтями 10 та 20 Закону України "Про Національний банк України".

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України. Ним став Яків Смолій.