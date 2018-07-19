Нацбанк обнаружил в Украине 39 нелегальных обменников

Нацбанк Украины в первом полугодии 2018 года совершил 506 проверок небанковских финансовых учреждений. Так, удалось обнаружить нелегальные обменники в 10 областях страны и в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I полугодии текущего года выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и в Киеве,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк предоставил правоохранительным органам.

Как добавляют в Нацбанке, основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ – это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

По результатам выявленных в ходе проверок недостатков в работе структурных подразделений НФУ направлены письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.