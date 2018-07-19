Нацбанк виявив в Україні 39 нелегальних обмінників

Нацбанк України у першому півріччі 2018 року здійснив 506 перевірок небанківських фінансових установ. Так, вдалось виявити нелегальні обмінники в 10 областях країни та у Києві.

Про це інформує прес-служба НБУ.

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Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку у I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та у Києві,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.

Як додають у Нацбанку, основні недоліки, виявлені у ході перевірок НФУ, – це ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

За результатами виявлених у ході перевірок недоліків у роботі структурних підрозділів НФУ надіслано листи на адресу керівників відповідних фінансових установ з вимогами надати пояснення та усунути виявлені недоліки.