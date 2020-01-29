Нацбанк показал, как отличить настоящие деньги от поддельных: видео

Эксперт Национального банка Украины Михаил Луценко на примере купюры номиналом 200 гривен рассказал, как отличить настоящие деньги от поддельных. В частности, эксперт назвал аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание.

Видеообъяснение того, как правильно отличить настоящую 200-гривневую банкноту, публикует в ютубе Национальный банк Украины. Интересно: Сколько денег имеет "в руках" каждый украинец – в среднем: данные НБУ Чем поддельные 200 гривен отличаются от настоящих материал печати:

бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги;

бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги; водяной знак:

при рассмотрении подделки против света можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента;

при рассмотрении подделки против света можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента; оптическое изменение защитного элемента:

при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой;

при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой; отсутствие инфракрасной и магнитного защиты:

такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности. Михаил Луценко также подчеркнул, что Национальный банк постоянно мониторит состояние изъятия из обращения поддельных банкнот. Поэтому количество подделок стабильно низкое. Как отличить настоящие деньги от подделок: смотрите видео